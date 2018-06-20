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20 Haziran 2018 18:51

İYİ Partili vekil adayından AK Parti’ye ziyaret

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Ömer Geriter, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

İYİ Partili vekil adayından AK Parti’ye ziyaret

20 Haziran 2018 18:51


24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala partilerin seçim çalışmaları aralıksız devam ederken, bugün Manisa’da şaşırtan bir ziyaret gerçekleştirildi. İYİ Parti’nin 8.sıra milletvekili adayı Ömer Geriter, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’yi ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Geriter, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile aralarında geçmişe dayalı bir dostluk olduğunu, bugünkü ziyaretinde sadece bir nezaket amacıyla olduğunu vurguladı. Geriter, “Öncelikle nezaket ziyaretimizi kabul eden AK Parti Manisa İl Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi 20 kuşaktır Manisa’da esnaflık yapan Manisalılık ruhunu tam anlamıyla taşıyan bir ailenin cocuğuyum. Şahsımda buna bağlı olarak Manisa’da uzun yıllardır ticaretle uğraşan ve herkesimle kucaklaşmaya çalışan kişiliğimle bilinmekteyim. Bugün AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli’yi ziyaretim sonrasında kamuoyunda çıkan bazı asılsız istifa söylentilerine karşın, şahsıma cevap hakkı doğmuştur. Berk Mersinli, Manisalılık ruhunu tam anlamıyla taşımasından dolayı kendisiyle uzun zamana dayalı siyaset üstü iyi bir dostluğumuz bulunmaktadır. Mersinli’ye bugünkü yaptığım ziyaretinde önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti toprakları hepimizin. Siyaseti de yapmış olduğumuz söylemleri de birbirimizi kırmadan, birlik ve beraberliğimizi bozmadan yapmalıyız. Milletimizin bütünlüğü için siyaset olmazsa olmazıdır. Bizlerin üzerine düşen görev vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet vermektir. Dövüşmek, birbirimizi kırmak değildir. Biz bugün Manisalının görmek istediği tabloyu çizdik. Mevkiler makamlar gelip geçicidir, önemli olan yarın bu şehirde birbirimizin yüzüne bakabilmektir. İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı olarak çalışmalarımı tüm hızıyla sürdürdüğümü belirterek bundan sonraki süreçte de İYİ Parti çatısı altında siyaset yapamaya devam edeceğim" dedi.




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