Jandarmadan hayvan hırsızlığı uyarısı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı öncesinde mahallelerdeki hayvan sahipleri ile Mahalle Muhtarlarını hayvan hırsızlıkları olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede devriye ekip sayısını artıran Jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi muhtemel hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla olası hayvan hırsızlıklarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında mahallelerde bilgi broşürleri dağıttı.

Jandarma tarafından yapılan uyarıda “Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan alım satımı yapılmamalıdır. Hayvanlar hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır. Sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban edilerek hayvanlar otlatılmaya götürülmelidir. Çoban tutulan kişiler, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmelidir. Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera gibi cihazlar takılmalı veya köpek bağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Hayvan yetiştiricilerinin hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşın hırsızlık olayları veya şüpheli durumlarda "156 Jandarma" ihbar hattını aramasını istedi.

Jandarma ekipleri ayrıca bölgemizin en önemli ihracat ürünü olan Çekirdeksiz kuru üzüm hırsızlığına karşı üreticileri uyardı.