Judo’da Balkan ikincisi olan öğrenciye bisiklet hediye edildi

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Balkan ikincisi Öznur Efe’yi kabul edip kitap ve bisiklet hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencisi Öznur Efe Manisalıları gururlandırdı. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Balkan İkincisi olan Efe’yi makamında kabul etti. Ziyarette Şube Müdürleri Sabattin Yurt, Kumray Çin, Okul Müdürü Mücahit Gündoğan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ozan Akar hazır bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Öznur Efe’ye kitap ve bisiklet hediye etti.

Ermiş, “Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kültürel faaliyetlere önem verdiğimiz gibi sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdürümüzü, beden eğitimi öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızla fedakarca ilgileniyorlar. Bize gurur verdiler bu anlamda. Öğrencimizin bizden çıkması çok önemli. Sporla farklı yerlere getirebileceğimizi gördük. Daha öncede bu okuldan mezun olan bir öğrencimiz güreşte Dünya Şampiyonu oldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Beden Eğitimi öğretmeni Ozan Akar ise, böyle bir derece elde ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı antrenör Fatih Akçan’a da teşekkür etti.