Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 18:00

Judo’da Balkan ikincisi olan öğrenciye bisiklet hediye edildi

Şehzadeler Avni Gemicioğlu Ortaokulunda okuyan Öznur Efe, aradağ’da yapılan Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda 63 kilo üstünde ikinci olarak Manisa’nın gururu oldu.

Judo’da Balkan ikincisi olan öğrenciye bisiklet hediye edildi

12 Temmuz 2018 18:00

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Balkan ikincisi Öznur Efe’yi kabul edip kitap ve bisiklet hediye ederek başarılarının devamını diledi.


Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencisi Öznur Efe Manisalıları gururlandırdı. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Balkan İkincisi olan Efe’yi makamında kabul etti. Ziyarette Şube Müdürleri Sabattin Yurt, Kumray Çin, Okul Müdürü Mücahit Gündoğan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ozan Akar hazır bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Öznur Efe’ye kitap ve bisiklet hediye etti.


Ermiş, “Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kültürel faaliyetlere önem verdiğimiz gibi sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdürümüzü, beden eğitimi öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızla fedakarca ilgileniyorlar. Bize gurur verdiler bu anlamda. Öğrencimizin bizden çıkması çok önemli. Sporla farklı yerlere getirebileceğimizi gördük. Daha öncede bu okuldan mezun olan bir öğrencimiz güreşte Dünya Şampiyonu oldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.


Beden Eğitimi öğretmeni Ozan Akar ise, böyle bir derece elde ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı antrenör Fatih Akçan’a da teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç