Karaçoban: “Manisa bu oyunu dün de bozdu, bugün de bozacak”

Toplantıda coşkulu bir konuşma yapan Karaçoban, “Manisa’da sandıkları patlatmaya geliyoruz” dedi.

İYİ Parti Manisa milletvekilleri aday tanıtım toplantısı Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda yapıldı. Toplantıya katılan adaylar kendilerini partililere ve vatandaşlara daha yakından tanıttı. Toplantıda, Manisa 2. sıra milletvekili adayı Gökhan Karaçoban’ın yaptığı coşkulu konuşma salondakilerden büyük alkış topladı. Çok uzun zamandır siyasetle uğraştığını belirten Karaçoban, “Alaşehir’de 1994 yılında belediye meclis üyesi olarak başladım. 3 dönem belediye meclis üyeliği yaptım. 2 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Bugün İYİ Parti saflarına katılırken de 7 yıl bir aylık süre içerisinde de belediye başkanlığı görevini ifa etmeye çalıştım. Bu süre içerisinde çoğu kez Manisa’mız ve ilçelerimizle sık görüşmelerimiz oldu. Kamunun ne kadar büyük sıkıntılarla hizmet etmeye çalıştığı, bu kadar büyük sıkıntılar içerisinde acaba vatandaşın moralini düzeltmeye yönelik neler yapabileceğimiz anlamında çok kafa yorduk. Yaptığımız görevler inanın sihirbazlık yapmak gibiydi. Çünkü önümüze konan ve uygulansın denilen yasanın aslında hangi amaçlarla hazırlanıp, hangi zemini bize hazırlamak için getirildiği aşikardır. Buna rağmen bazılarının oyunu Manisa’da tutmadı. Manisa bu oyunu dün de bozdu, bugün de bozacak. 24 Haziran günü kökünden bozacaktır. Biz Manisa’da sandıkları patlatmaya geliyoruz. Türkiye’de her şerefli ve cesaretli insanın siyaset yapmaya hakkı vardır. Bunun artık hangi saflarda olduğu son derece aşikardır. Manisa’mız 10 milletvekili çıkaracak. 10 tanesi de bizim olsa, genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulamıyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Kapı kapı, dükkan dükkan ilk ve temel amaç, genel başkanımız Meral Akşener hanımefendinin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulmasıdır. Manisa’nın hazır olduğuna inanıyorum. Lütfen dualarınızı bizden eksik etmeyin” dedi.