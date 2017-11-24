Karikatürist Ertan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem ulusal bir gazetede çalışmaları yer alan karikatürist Ertan Aydın, Küçük İmam Camisi’nde, 2 çocuk babası emlakçı Erhan Adıgüzel ise Çarşı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa gözyaşları arasında defnedildi. Aydın ve Adıgüzel’in cenaze namazına ise CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile Meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaza, 23 Kasım sabaha karşı İzmir-Ankara Karayolu, Durasallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden 39 yaşındaki emlakçı Erhan Adıgüzel yönetimindeki 45 SA 3777 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu 60 yaşındaki Mehmet Sait Eroltu yönetimindeki 35 HC 0246 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile yanındaki 51 yaşındaki karikatürist Ertan Aydın kaza yerinde hayatını kaybetmişti.