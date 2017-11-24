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24 Kasım 2017 11:28

Kaymakam Güven öğretmenleri kabul etti

Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul ederek eğitim camiasına her zaman destek verdiklerini vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Kaymakam Güven öğretmenleri kabul etti

24 Kasım 2017 11:28


Manisa’nın Kula ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ilçe milli eğitim müdürü ve öğretmenler Kaymakam Osman Güven’i ziyarete etti. Ziyarette konuşan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı dahilinde bu ziyareti yaptıklarını ifade ederek, "Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli okullarda görevli öğretmenlerimizle kaymakamımızı ziyarette bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarda yapılan projeler konusunda da bilgi alışverişinde bulunarak bundan sonraki eğitim çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven, ziyarette bulunan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve öğretmenlere teşekkür ederek, "İlçemizde eğitim öğretim konusunda her geçen gün başarı çıtamız öğrencilerimizin kazandığı başarılarla ortaya çıkmaktadır. Tabi bu başarının altında velilerimizin, öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin öğrencilerimizle olan ikili ilişkilerinin iyi olmasından kaynaklanmaktadır. Biz ilçe idarecileri olarak eğitim yuvalarımızın en iyi şekilde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin başarılı olmaları için biz her türlü katkı ve desteği eğitim camiamıza vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaymakam Güven tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak başarılarının daim olmasını diledi.




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