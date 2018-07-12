Kazandıkları kupaları, Başkan Kayda’ya götürdüler

Salihlispor Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Abdullah Türkkan, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcular, 2017-2018 futbol sezonunda TFF ve özel turnuvalarda kazandıkları kupaları Başkan Kayda ile paylaştı. Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Başkan Kayda, emeği geçen teknik heyete teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Futbol sadece güçle değil akılla da oynanan bir spordur. Sporla birlikte gençlerimiz geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Biz de Salihli Belediyesi olarak spora imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye her daim hazırız” diyerek, başarılarının devamını diledi.

Öte yandan ziyaret anısına Başkan Kayda’ya üzerinde isminin yazlı olduğu 45 numaralı forma hediye edildi.