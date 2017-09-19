Kesintisiz içme suyu için elektrik panoları yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, sondaj ve motopomplara enerji sağlayan elektrik panolarında yenileme çalışmaları yürütüyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla, ilk etapta 400 adet yeni panonun ilçe ve mahallelerde montajına başlandı. Emniyet sistemleri ile donatılmış yeni panolar sayesinde, olası arızalar önlenerek enerji veriminin arttırılması amaçlanıyor. Panoların standart hale getirilmesiyle birlikte, aynı zamanda enerji tasarrufu ve muhtemel kesintilerin de önlenmesi sağlanıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın tamamına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek amacıyla yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları için sürekli projeler üretiyoruz. İl genelinde açtığımız yeni sondaj ve gerçekleştirdiğimiz depo bakım onarımlarının yanı sıra, bu sondajlara enerji sağlayan sistemleri de sağlıklaştırıyoruz. Bu amaçla ilk etapta 400 adet elektrik panomuzu yenilemeye başladık. Modern sistemlerle kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.