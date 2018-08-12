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12 Ağustos 2018 15:02

Kırkağaçlı çocuklar tarihine sahip çıktı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinin yetiştirdiği ünlü hiciv ustası Şair Eşref’in kirletilen büstü ve çevresi mahalleli çocuklar tarafından temizlendi.

Kırkağaçlı çocuklar tarihine sahip çıktı

12 Ağustos 2018 15:02


1847 yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde dünyaya gelen ve 1912 yılında doğduğu mahallede hayatını kaybeden ünlü hiciv ustası Şair Eşref’in büstünün bulunduğu alan ve çevresinin içler acısı hali, mahallede yaşayan çocukları da üzdü. 1980 yılında dönemin kaymakamı ve Belediye Başkanı Atilla Yaşa tarafından Şair Eşref Mahallesi 58 Yeni Sokak üzerindeki alana yaptırılan Şair Eşref büstünü, çöp yığınlarından kurtarmak isteyen çocuklar kollarını sıvadı. Yaşları 3 ile 10 arasında değişen 5 çocuk yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla Şair Eşref büstünü temizledi. Kimi boyu kadar olan süpürgeyle büst çevresini süpürürken, kimi ise kendisinden 1 metre daha yüksek olan büste yetişip temizlemek için var gücüyle mücadele etti.


Tarihine duyarlı örnek çocuklardan Zeynep Beren Çalışkan, “Biz büyüklere örnek oluyoruz. Değerli büyüklerimiz yerlere çöp atmayınız. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız” dedi.


2 çöp tenekesi çöp toplayan küçük çocukların bu davranışı büyükleri tarafından takdirle karşılandı.


Temizlik yapan çocuklar İskender Tunahan Demir, Emirhan Taşdöşemeci, Zeynep Beren Çalışkan, Semanur Taşdöşemeci ve Kaan Kalpaklıoğlu, temizlik sonrası dondurma yiyerek keyif yaptı ve yorgunluklarını attı.




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