Kırkağaç’ta 32 kiloluk dev kabağa büyük ilgi

Uzun yıllardır pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Ayşe Mat tarafından yetiştirilip satılan 32 kilogramlık dev kabak, pazara gelenlerin büyük ilgisini çekti. Dev kabağı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçok kişi 32 kilogram gelen kabakla hatıra fotoğrafı çektirdi. 50 TL’ye alıcı bulan kabak sayesinde vatandaşların sergilerine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Ayşe Mat, “Yaklaşık 20 yıldır pazarcılıkla uğraşıyorum. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz bu 32 kilogramlık kabağa Kırkağaçlılar büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf çekilenler oldu. 50 TL’ye bir müşterimize sattık. Afiyet olsun” diye konuştu.