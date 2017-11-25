Kırkağaç’ta örnek sınıf

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Cumhuriyet İlkokulu 4-D sınıfı öğretmeni Sevnur İnci ve öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Boş vakitlerinde sınıflarını daha eğlenceli ve eğitim için daha faydalı hale getirmek için kolları sıvayan öğretmen İnci ve öğrencileri, sınıftaki eski tip sıraları daha modern bir hale getirdi. Daha sonra da sınıfta bilim köşesi oluşturuldu. Sınıfın giriş kapısına ise Atatürk fotoğraflarıyla "Hoş geldiniz" yazısı yazıldı. Ayrıca çeşitli materyallerle rengarenk bir hale gelen sınıfa dikkat çeken bir yeni Atatürk köşesi de yapıldı. Ev ortamını aratmayan sınıfta, öğrenciler artık daha çok kitap okuyor, ders çalışıyor. Günün 7 saatini sınıfta geçiren öğrenciler sınıftan ayrılmak istemiyor.

"Ailemiz, arkadaşlarımız ve esnaflarımızın destekleriyle güzel işler yaptık"

Kendi dünyalarını değiştirmek için yola çıktığını söyleyen Cumhuriyet İlkokulu 4-D Sınıfı öğretmeni Sevnur İnci, "Vijay Dhameli’nin ’Bütün dünyayı değiştiremezsiniz, bu yüzden değişime kendi dünyanızdan başlayın’ sözü ile çıktım yola. Öğrencilerim ve ben günümüzün 7 saatini geçirdiğimiz bu sınıfımızı daha eğlenceli ve daha faydalı bir hale getirmek istedik. Ailemiz, arkadaşlarımız ve esnaflarımızın destekleriyle güzel işler yaptık. Paletlerden okuma köşesi hazırladık. Bu paletleri boş vakitlerimizde öğrencilerimizle birlikte zımpara yapıp, boyadık. Ecza ve kitap dolabını manavlardan aldığımız kasalarla hazırladık. Zeka oyunları, bilim ve Atatürk köşesi yaptık. Öğrencilerimin renkli dünyalarından heyecan verici güzellikler ortaya çıktı. Artık öğrencilerimiz sınıftan dışarı çıkmıyorlar. Çocuklarımızın daha çok kitap okumalarını sağladık. Daha çok ders çalışıyorlar ve en önemlisi de çok mutlular. Bu çalışmalarda bizlere destek olan müdürümüz Ferit Saraç’a, velilerimize, minik öğrencilerime ve herkese çok teşekkür ederim" dedi.