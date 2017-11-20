Kırkağaç’ta trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan M.Y. idaresindeki 35 BMU 04 plakalı otomobil, Bakır Mahallesi civarlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü M.Y. ile otomobilde bulunan D.Y. ağır yaralandılar. Yaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından düşen şarampolden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.