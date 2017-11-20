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20 Kasım 2017 10:52

Kırkağaç’ta trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırkağaç’ta trafik kazası: 2 yaralı

20 Kasım 2017 10:52


Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan M.Y. idaresindeki 35 BMU 04 plakalı otomobil, Bakır Mahallesi civarlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü M.Y. ile otomobilde bulunan D.Y. ağır yaralandılar. Yaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından düşen şarampolden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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