Kızılçukur Mahallesi toz ve çamurdan kurtuluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesinde başlatılan kilit parke taş döşeme çalışmalarıyla vatandaşlar çamur ve tozdan kurtulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş ve mahalle halkı ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları birlikte gezdi. Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk, "Kızılçukur Mahallemiz ilçemizin en kalabalık mahallerinden biri. Mahallede tamamı 70 bin metrekarelik cadde ve sokakların tamamı kilit parke taş ile döşenecek. Bugüne kadar 26 bin metrekarelik alan tamamlandı. Çalışmalarımız devam ediyor ve bir aya kadar mahallemizin tamamı kilit parke taşla döşenmiş olacak. Mahalle halkımızda yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtularak rahata kavuşacak." dedi.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür etti.