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18 Ağustos 2018 15:31

Kocaçeşmespor’da Ahmet Eren dönemi

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden Salihli Kocaçeşmespor’da Ahmet Gündüz’den boşalan başkanlığa Ahmet Eren getirildi.

Kocaçeşmespor’da Ahmet Eren dönemi

18 Ağustos 2018 15:31


Salihli Kocaçeşmespor’da başkan belli oldu. Kulüpte 5 yıldır yöneticilik, geçtiğimiz sezonda başkanlık görevinde bulunduğunu belirten Ahmet Gündüz, Kocaçeşmespor’a hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Bu yılın büyük bir bölümünü yurt dışında geçireceğinden dolayı kulüp başkanlığından ayrıldığını dile getiren Gündüz “Kocaçeşmespor’da son 5 yılda üzerime düşen görevi maddi ve manevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi Kocaçeşmespor bayrağını yeni ekibe devretme vaktidir. Bugüne kadar beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geride bıraktığımız zor sezonda bütün olumsuzluklara rağmen ligde kalmayı başarmış olmanın gönül rahatlığıyla ayrılıyorum” dedi.


Zor görevi devraldığını ifade eden Kocaçeşmespor’un yeni Kulüp Başkanı Ahmet Eren “En kısa süre içerisinde yeni yönetim kurulumuzu oluşturup, transfer çalışmalarına başlayacağız. Şimdiden görüştüğümüz teknik ekip ve futbolcular var, önceliği kendi oyuncularımıza vereceğiz. Bu yıl hırslı mücadeleci ve genç bir takım izleyeceğiz. Tek bir amacımız var o da Kocaçeşmespor’u layık olduğu seviyelere çıkarmaktır” dedi.


Eren, hizmetlerinden dolayı geçmiş dönem kulüp başkanı Ahmet Gündüz’e teşekkür etti.




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