Körezliler şenlikte buluştu

’Körezliler Buluşması’ adıyla çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı şenlik, mahallede ikinci nayram havası estirdi.

Bayramda düzenlenen şenlikle köylerinin havasını değiştirmeyi amaçlayan Körezliler, köyde doğup büyüyenler ile köy dışında yaşayanların bir araya gelerek tanışması ve kaynaşması sağladı. Sabah 11.00’da başlayan etkinliklerde; köy sakinlerinin bir hayli ilgi gösterdiği programda Körez Köyü ve köy dışında yaşayan köylüler bir araya gelerek hasret giderdi.

Okunan mevlidin ardından, tüm ziyaretçilere kavurma- pilav-tatlı-ayran ikram edilirken, şenlikte doyasıya eğlenen Körez halkı, eğlencenin yanı sıra köy turu yapmayı ve uzun zamandır görüşmedikleri köylüleriyle hasret gidermeyi de ihmal etmedi. Ayrıca yapılan Yogurt yeme yarışması, halat çekme yarışması, yumurta taşıma yarışması büyük çekişmelere sahne olurken dereceye girenler ödüllendirildi.

Düzenlenen şenlikle ilgili bir açıklama yapan Körezliler Buluşması Şenliği Düzenleme Komitesi üyesi Mehmet Sönmez, "Bizler bugün burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için toplandık. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz programa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu programımızı geleneksel hale getirerek daha çok Körezlileri ulaşarak büyük katılımlarla şenliğimizi apmak istiyoruz." dedi.