Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 08:54

Körezliler şenlikte buluştu

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi, bu yıl geleneksel hale getirdikleri Körezliler buluşmasının ikincisini gerçekleştirdi.

Körezliler şenlikte buluştu

27 Haziran 2017 08:54

’Körezliler Buluşması’ adıyla çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı şenlik, mahallede ikinci nayram havası estirdi.


Bayramda düzenlenen şenlikle köylerinin havasını değiştirmeyi amaçlayan Körezliler, köyde doğup büyüyenler ile köy dışında yaşayanların bir araya gelerek tanışması ve kaynaşması sağladı. Sabah 11.00’da başlayan etkinliklerde; köy sakinlerinin bir hayli ilgi gösterdiği programda Körez Köyü ve köy dışında yaşayan köylüler bir araya gelerek hasret giderdi.


Okunan mevlidin ardından, tüm ziyaretçilere kavurma- pilav-tatlı-ayran ikram edilirken, şenlikte doyasıya eğlenen Körez halkı, eğlencenin yanı sıra köy turu yapmayı ve uzun zamandır görüşmedikleri köylüleriyle hasret gidermeyi de ihmal etmedi. Ayrıca yapılan Yogurt yeme yarışması, halat çekme yarışması, yumurta taşıma yarışması büyük çekişmelere sahne olurken dereceye girenler ödüllendirildi.


Düzenlenen şenlikle ilgili bir açıklama yapan Körezliler Buluşması Şenliği Düzenleme Komitesi üyesi Mehmet Sönmez, "Bizler bugün burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için toplandık. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz programa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu programımızı geleneksel hale getirerek daha çok Körezlileri ulaşarak büyük katılımlarla şenliğimizi apmak istiyoruz." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!