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23 Mayıs 2018 12:23

Kula protokolü, STSO’nun iftar programına katıldı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Kula ilçesinde meclis üyeleri ve Kula protokolünü iftar verildi.

Kula protokolü, STSO’nun iftar programına katıldı

23 Mayıs 2018 12:23


İftar sofrasında Kula protokolü, oda yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlarla birlikte iftarını açan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli’den sonra Kula’da da iftar sofrasını geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. Her yıl olduğu gibi Kula’da iftar sofrası kurduklarını söyleyen Yüksel, "Bugün yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz, Kula protokolü ve Kulalı üyelerimiz ile birlikte iftarımızı açtık. Kula’nın kaymakamı, jandarma komutanı, sivil toplum kuruluşları başkanları yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdı. Ramazan iftar soframıza genellikle kenar mahallelerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hayırsever vatandaşların da destek verdiği iftar çadırında her gün, Salihli’de, Kula’da ve Selendi’de iftar soframız var vatandaşlara 5 çeşit yemek ikram ediliyor" dedi.


STSO tarafından gerçekleştirilen iftar programına Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Bçvş. Nedim Yerli, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım, TSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Kulalı oda üyeleri katıldı.




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