Kula’da 2 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla önceden başvuruları kabul edilen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların evlerine bu seçimlerde ilk defa seyyar sandık götürüldü. 34 bin 703 seçmenin 135 sandıkta oy kullanacağı Manisa’nın Kula ilçesinde de kurulan 1 adet seyyar sandıkta 2 seçme oyunu kullandı. Seyyar sandıkta oy kullanmak için başvuru yapan 4 vatandaştan 2’si oylarını evlerine getirilen sandıkta kullanırken, bir seçmen kimliğinin olmaması, diğer seçmen ise sağlık problemlerimden dolayı oy kullanamadığı bildirildi.