Kula’da sandık görevlilerine eğitim verildi

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında görevli Yusuf Yıldırım sandık görevlilerine, seçmenlerin nasıl oy kullanacağı, tek başına oy kullanamayacak durumda olanlara nasıl yardım edileceği, geçerli ve geçersiz oyların hangi kritere göre belirleneceği gibi konularda bilgiler aktardı.

Oy kullanacak vatandaşların TC Kimlik numaraları yazan bir kimliği yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlatan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Serdar Peşin, "Sandık başında görevli olan memurlarımızın dikkat etmeleri gereken bir husus ise oy pusulasında isimleri bulunan vatandaşlarımızın kendi isimlerinin karşısına imza attıktan sonra oy kullanmalarını sağlamak olacak" diye konuştu.

Peşin, Kula’da 135 normal sandıkta, 1 adet de seyyar sandıkta 34 bin 703 seçmenin oy kullanacağını sözlerine ekledi.