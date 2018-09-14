Kulalı ailelere seminer

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kula'da ‘Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu seminer düzenlendi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kula ilçesinde ‘Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş seminerde, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin püf noktalarını anlattı. Uzman Psikolog Merve Ateş, dinleyicilerin cevaplarıyla gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, seminerde, çocukların nasıl mutlu olması gerektiğini, özgüvenlerini sağlamalarında izleyecekleri yolu anlattı. Ateş, “Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Çocuklarımızı kazanmaya odaklı olarak yetiştirmeyelim çünkü ödül almaya odaklanmış bir çocuğun mutluluğu kalıcı olamaz. Kendi içinde başarılı olan bir çocuk daha mutlu ve başarılı olur” dedi. Seminerin sonunda protokol üyeleri tarafından Uzman Psikolog Merve Ateş'e çiçek takdim edildi.

Kula Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan seminere, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Faik Şentürk, Kula Belediye Başkan Vekili Selim Urlu, yetkililer ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.