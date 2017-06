MAGİAD’ın başlatmış olduğu ‘MAGİAD ile 7’den 77’ye bayram sevinci’ projesi kapsamında, Manisa il genelindeki huzurevlerinde kalan yaşlılara, çocuk esirgeme kurumu ve sevgi evlerinde kalan çocuklara bayram öncesi toplam bin adet ayakkabı dağıtıldı. MAGİAD tarafından bu yıl başlatılan ve ilki gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.

Turgutlu Huzurevi’nde yaşlıları ziyaret eden MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter, “Huzurevlerinde kalan büyüklerimizi yalnız bayramlarda ya da özel günlerde değil her an yanlarında olmamız gerekiyor. Manisalı genç iş adamları olarak etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şehrimizin menfaatleri doğrultusunda, yapabileceğimiz projelerle her an çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde MAGİAD ailesi olarak bin adet ayakkabıyı Manisa ilindeki huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza, sevgi evlerinde ve çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklarımıza ulaştırdık. Onlarla yalnızca özel günlerde değil, her an temas halinde bulunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tüm büyüklerimizin ramazan bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”