‘M’ ve ‘G’ harfinden oluşan logonun tanıtımını yapan Başkan Ömer Geriter dernekteki yenilenme ve değişimin logoya da yansıdığını söyledi.

Yapılan toplantıda yeni logo lansmanının ardından, başkan Ömer Geriter yeni logolarını şu sözlerle tanıttı: “MAGİAD 1991 yılında kurulan, bölgede Ege Genç İşadamları Federasyonuna bağlı, ülke çapında ise Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren ulusal ve köklü bir dernek konumundadır. Hepinizin bildiği gibi derneğimizin faaliyetleri, şehrimiz ve ülkemiz gündemine dair sunduğu çözüm önerileri ve projeleri yurt çapında kabul görmekte ve başarılarımız her kesim tarafından takdir edilmektedir. Bizler yola çıkarken Manisa’nın geleceğini inşa edeceğimizi söylemiş ve bu söylem üzerine temeller kurmuştuk. Yenilikçilik, inovatif bakış açısı ve kurumsal yapılaşmaya önem verdiğimizi her fırsatta dile getirmiştik. Bu ilkeler ışığında yolumuza daha büyük adımlarla devam ediyoruz. Bu yolda elde ettiğimiz başarılar, elde edeceğimiz daha büyük başarıların teminatı olmuştur. Bu denli başarılı ve yenilikçi bir dernek olan MAGİAD’ın artık görünen yüzünün de değişim zamanı geldiğine kanaat getirdik. Fakat bu değişim, eskiyi tamamen yok saymak ile değil eski ile yeniyi harmanlayarak, üzerinde gerçek manada düşünülerek çaba ve emek sarf edilerek meydana gelen bir yenilikçilik ürünü olarak karşımıza çıktı.”

Yeni logonun anlamı

Yeni logonun anlamından da bahseden Başkan Ömer Geriter logonun tarifini şu şekilde yaptı: “Yeni logomuz altın sarısı bir ‘G’ harfi, Gümüş grisi bir ‘M’ harfi ve kuruluş tarihimiz olan 1991 yılının birleşiminden meydana gelmiştir. G harfi özellikle büyük olarak tercih edilmiş olup Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TUGİK) bünyesinde ülke çapında tüm genç işadamları derneklerini temsil etmektedir. Bu büyük bir aileye aidiyetimizin bir göstergesidir. G harfi içine özenle yerleştirilmiş M harfi ise Manisa’yı temsil etmektedir. Bu harf daha ön planda tutulmuştur. Bunun sebebi ise her ne kadar ülke çapında bir dernek olsak da Manisa’nın bizler için her şeyden önce geldiğinin bir emaresidir. Harflerde kullanılan şeritler yolları temsil etmektedir ve hep birlikte daha yürüyecek çok yolumuz olduğunun göstergesidir. Kullanılan renkler en değerli madenlerden olan altın ve gümüş renklerinden seçilmiş olup şehrimize ve ülkemize verdiğimiz değeri temsil etmektedir. Logomuzun ışıltısı ise Manisamız için parlak bir gelecek vaat ettiğimizi işaret etmektedir. Her zaman dediğimiz gibi; “Gelecek biziz, Manisa için çalışıyoruz.”