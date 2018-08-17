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17 Ağustos 2018 19:06

MAGİDER’den üyelerine özel akaryakıt ve sağlık indirimi

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) tarafından yerli ürünlere destek ve yerli ürünleri kullanmaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan protokol kapsamında dernek üyeleri kendi aralarında yapacakları alışverişlerde ve hizmet harcamalarında özel indirimlerden faydalanabilecek.

MAGİDER’den üyelerine özel akaryakıt ve sağlık indirimi

17 Ağustos 2018 19:06


MAGİDER tarafından üyelerinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir dizi protokol hazırlandı. Protokol kapsamında dernek üyeleri kendi işletmeleri aralarında özel indirimlerden faydalanacak. İlk etapta sağlık ve akaryakıt alanında yüzde 4’ten yüzde 25’e kadar hazırlanan indirim protokolü, ilerleyen süreçlerde farklı sektörlerde de hazırlanması hedefleniyor. Protokollerin imza töreninde konuşan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu zor günler muhakkak en yakın zamanda açılacaktır. Tüm sivil toplum kuruluşlarının devletimizle birlikte çalışması bugünlerde çok büyük önem arz etmektedir ve sivil toplum kuruluşları devletimizle beraber çalışırken aynı zamanda üyelerinin de menfaatini koruma altına almalıdır. Bu vesileyle Manisa Girişimciler Derneği olarak kendi aramızda yapacağımız alışverişlerde özel indirim oranları uygulanacak ve zaruri harcamalarımızda toplu sözleşmelerle indirimli mamuller ve hizmetler kullandırılacaktır. Öncelikle sağlıkla başlayan indirim protokollerimiz ardından akaryakıt ve tüm zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek adına devam edecektir" dedi.


Yerli üretime sahip çıkılması ve üyelerinin yerli ürünlere yönelmesi amacıyla böyle bir protokolü imzaladıklarını söyleyen Aloğlu, "Ülke ekonomisi döviz yakarak ve telefon parçalayarak refaha ulaşamayacaktır. Ülkenin huzura ulaşmadaki tek yolu yerli üretim, yerli tüketim ve elindeki milli servetlere sahip çıkmasıyla mümkündür. Bir milletin üçlü saç ayağı vardır. Biri kültür, diğeri ahlak üçüncüsü de ekonomidir. Bunlardan sadece birisi bile sarsıntıdaysa o ülkenin refahından bahsedilemez. Vatandaşlarımız gösteri zamanını artık bırakıp yerine acilen milli şuurla birbirine kenetlenen tavır ve davranışlara bürünmek zorundadır" diye konuştu.




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