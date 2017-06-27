Manisa BBSK Umut Kaya’yı transfer etti.

Orta sahada on numara pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı.

Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ile birlikte Basın Sözcüsü Gökmen Aytaç katıldı. Yeşil-beyazlı formayı üzerine giyen tecrübeli yıldız, kendisini iki yıllığına Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, Umut Kaya’yı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirterek kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerinin altını çizen Şıktaşlı, "Teknik ekibimizin de oluru ile oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Umut kardeşimiz çok sayıda takımdan transfer teklifi almasına rağmen tercihini bizden yana kullandı. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

İlerisi için önemli hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten tecrübeli oyuncu Umut Kaya ise, "Öncelikle transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün hedeflerini biliyorum. Burası Süper Lig’e kadar yükselmeyi hedefleyen bir kulüp. Bende bu oluşumun içinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Kulübüme uzun süre hizmet etmek istiyorum. Umarım burada şampiyonluklar yaşarım" diye konuştu.

Hollanda doğumlu olan Umut Kaya, futbola Almanya’nın Karlsruher II takımında başladı. Türkiye’de ki kariyerine 2007 yılında Alanyaspor formasıyla başlayan Kaya, Göztepe, Sarıyer, Evkur Yeni Malatyaspor, Turgutluspor, Aydın 1923 ve Menemen Belediyespor takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu son olarak Kocaeli Birlikspor forması giyiyordu. 2016-2017 sezonunda Kocaeli Birlikspor formasıyla 33 maça çıkan Umut Kaya, bu maçlarda 5 gol atma başarısı gösterdi.