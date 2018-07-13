Manisa Büyükşehir Belediyesi metan gazından elektrik üretiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi eski katı atık çöp depolama alanının yanında kurduğu Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde elektrik üretmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Ergün’e, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, daire başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başkan Ergün, metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla kurulan enerji üretim tesisinin çalışma sistemi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım’dan bilgiler aldı.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, Başkan Ergün’ün 9 yıl önce mahalleliye verdiği sözü yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakşi, “Büyükşehir belediye başkanımız mahallemiz için değil, Manisa için bir şanstır. 44 yıldır Manisa’dayım birçok belediye başkanı gördüm, ama Cengiz Ergün’ün bıraktığı eserler ve projeleri ile gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım’a ve ekibine bütün engellemelere rağmen kurdukları bu tesis ve vahşi depolama sorununa getirdikleri çözümler için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ergün: “40 yıllık sorunu çözdük”

Metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinin ilçelerde de kurulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununun çözülmesi noktasında attığımız adımlar ortadadır. Yıllardır ülke gündemine yangınlarıyla konu olmuş vahşi depolama alanı ile ilgili sorun artık kalktı. Bugün burada kurduğumuz metan gazını elektrik enerjisine dönüştürme tesisimiz üretimine devam ediyor. Sadece burada değil, Turgutlu’daki tesisimizde de elektrik üretiliyor. Alaşehir, Akhisar ve Soma’da bu yatırımlarımız devam ediyor. Çevreye duyarlı bir Manisa oluyoruz. Turgut Özal Mahallemiz ve çevre mahalleler çok şükür buradaki yangınlardan kurtuldu. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisini kurduğumuz için, Turgut Özal Mahallemizdeki vahşi depolama alanını ortadan kaldırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyum. Emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.