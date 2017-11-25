Manisa Büyükşehir öğretmenleri unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan MABEM, MASMEK, konservatuar, Kreş, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile gençlik merkezlerinde görev yapan öğretmenleri unutmadı. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz ile MABEM, MASMEK, konservatuar, kreş, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile birlikte gençlik merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Şehzadeler MABEM Öğrencisi Mervenur Kaplan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından Şehzadeler Eğitim Merkezi’nde yetişen ve mezun olmasının ardından MABEM ailesinin ferdi olan Merve Yılmaz söz aldı. Tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte 2014 yılından itibaren 17 ilçemize yaydığımız MABEM kursları, bugün çok büyük bir aile oldu ve başarı seviyesini her geçen gün yükselten önemli bir eğitim kurumu haline geldi. Bugün itibarıyla her bakımdan modern ve donanımlı sınıflarla gençlik merkezlerimiz bünyesinde ve ilçelerimizdeki modern binalarda, 1 müdür, 18 idareci, 1 rehberlik koordinatörü, 18 rehber öğretmen, 17 kayıt kabul elemanı, 20 temizlik personeli, 258 öğretmeniyle; 152 derslikte eğitim veriyor. MABEM ferah sınıfları, seminer salonları, görüntülü ders izleme sınıfları, kütüphaneleri, idareci ve öğretmen odaları ile modern eğitim kurumları arasında seçkin bir yer edindi” dedi.

Geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin hedeflerine ulaşması noktasında önemli bir yer tutan MABEM’in gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, hedeflerine ulaştırmak ve Atatürkçü, çağdaş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı kendisine misyon olarak üstlendiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Bu noktada siz değerli öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ Bu sözün ışığında çocuklarımıza en doğru eğitimi, onların hayata en güzel şekilde hazırlanmaları, sizin en önemli sorumluluğunuzdur. Bunları fazlasıyla yerine getirdiğinizden ve getirmeye devam edeceğinizden şüphem yok. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir. Çocuklarımızın yetişmesinde her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Başta Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve çocuklara bir harf öğretebilmek adına yurdun her köşesinde heyecanla görev yapan tüm öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’nü kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Aileleriniz ve öğrencilerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum. Fiilen ve hukuken öğretmenlik mesleğini tamamlayarak emeklilik günlerinin içinde bulunan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başındayken terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimize de Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gözde Şener ve Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teslim edilmek üzere Mustafa Genç’e hediye takdim etti. Ardından MABEM’in kuruluşunun 10’uncu yılı münasebetiyle pasta kesildi. Programda daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan ve önceki meslek hayatlarında öğretmenlik yapan isimlere hediyeleri takdim edildi. Programda son olarak MABEM, MASMEK, konservatuar, kreş, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile birlikte gençlik merkezlerinde görev yapan öğretmenlere hediyeleri Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç tarafından verildi.