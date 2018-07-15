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15 Temmuz 2018 17:45

Manisa Büyükşehir’in Cimnastik Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı, Bursa’da düzenlenen kulüpler arası Türkiye şampiyonasında 15-17 yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir’in Cimnastik Takımı Türkiye şampiyonu oldu

15 Temmuz 2018 17:45


Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı, Bursa’da yapılan kulüpler arası Türkiye şampiyonasında 15-17 yaş grubunda takım puanlamasında Türkiye 1’incisi olarak, çok önemli bir başarıya imza attı. Tek bayanlarda Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye 1.’si olurken, Nildeniz Bal ise Türkiye 2.’si olmayı başardı. Metehan Özsoy ise tek erkeklerde Türkiye 3’üncülüğü derecesini elde ederken, Büşra Çiçek, Metehan Özsoy ve Nildeniz Bal’dan oluşan takım, trioda Türkiye 1.’si olmayı başardı. Nildeniz Bal ve Metehan Özsoy çiftlerde ise Türkiye 2.’si oldu.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımının şampiyon sporcularını kutladı. Sporcuları ile gurur duyduklarını dile getiren Aytaç, “Bursa’da yarışan sporcularımız cimnastik dalında yine göğsümüzü kabartmayı başardılar. Takımımız Türkiye şampiyonu olarak çok önemli bir başarıya imza attı. Bursa’da düzenlenen şampiyonada takımın başında bulunan cimnastik şubesi antrenörlerimizden Emre Değirmenci, Yasin Talay ve sporcularımızı yürekten kutluyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde mücadele verdiğimiz tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşmanın sevincini yaşıyoruz. Cimnastik takımımız Bursa’da kulübümüzün ve Manisa’mızın adını başarıyla temsil etti. Sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.




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