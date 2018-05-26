Manisa Büyükşehir’in sosyal doku ekibi kapı kapı geziyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü Sosyal Doku Projesi, yoğun çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Doku Projesiyle oluşturulan büyükşehir belediyesi ekipleri, vatandaşı kapı kapı gezerek sorunlarını dinliyor, çözüm amacıyla kayıtlara alıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Doku Ekibi, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde vatandaşın sorunlarını dinledi. Sosyal doku ekibine Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Harun Yıldız ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da eşlik etti.

Beyoba Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Esma Özalım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü çok sevdiğini ifade ederek, mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür etti. Kendi elleriyle diktiği çiçeğini Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hediye edilmesi için sosyal doku personellerine teslim eden Esma Özalım, Manisa Büyükşehir Belediyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.