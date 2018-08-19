Manisa İmam Hatip mezunları son kez buluştu

Manisa’da 1970 yılında eğitim öğretime başlayan ve 2013-20104 eğitim öğretim yılından itibaren Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitim veren okul talebe cevap vermemesi nedeniyle yıkılarak yerine 13,5 milyon TL değerinde 24 derslik lise ve 100 yataklı pansiyon yapılacak. Okulun öğrencileri ise Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda eğitime devam edecek. Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisa İmam Hatip Mezunları ve Sevenleri Derneği (MİSDER) tarafından okul bahçesinde 8. buluşma günü düzenlendi. Okul yıkılmadan önce son kez düzenlenen buluşmada eski mezunlar sıralara oturarak eski günleri andılar. Buluşma töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, Manisa’da simge bir okul olduğunu belirterek, okulun daha önce FETÖ tarafından dernek yönetiminde yapılmış bir hileyle ele geçirildiğini söyledi. 1993 yılında yaşanan deprem nedeniyle okulun ciddi bir hasar gördüğünü ifade eden Demir, “Belli dönemlerde eğitim öğretime ara verilmek zorunda kalındı. Belli tadilatlarla bu zamana kadar geldi ama bu okulla ilgili, öğrencilerimizle ilgili deprem konusunda ciddi endişelerimiz var. Platform olarak yeni okul yapılması konusunda ciddi gayretlerimiz oldu. AK Parti Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ve il milli eğitim müdürümüz bu konuda bakanlık nezdinde büyük gayret gösterdi. Yakın zamanda bu okul yıkılacak. Burada Allah’ın izniyle 24 derslik bir lise ve pansiyon yapılmış olacak. Yaklaşık 6 dönüm üzerinde yer alan iki binanın olduğu yere yapılacak. Bu konuda her türlü desteği veren Valimize, vekilimiz Murat Baybatur’a, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Çetin’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunu belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ömrünün 32 yılının imam hatiplerde geçtiğini vurguladı.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, mezunları örnek almaya devam ettiklerini kaydetti. 600 öğrenciyle birlikte imam hatip ruhunu gelecek nesillere taşımaya ve onları en güzel şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini belirten Çiftçioğlu, YKS sınavında 2017-2018 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrencilerden Rümeysa Nihal Dinç 1648.sırada, Meryem Hümeyra Aydın 4 bin 715. sırada, Gülsüm Tayfur ise 8 bin 604. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attığını söyledi.