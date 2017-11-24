Manisa polisinin uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ortaklaşa yapılan ve uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik projeli çalışmalar kapsamında;

20 Kasım 2017 günü sabah saatlerinde Akhisar ilçemizde 21, İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 22 adreste 16 şüpheli şahsa yönelik Çevik Kuvvet ve Özel Harekat destekli Manisa, Akhisar, Soma ve Gördes Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımları ile yapılan eş zamanlı aramalarda 1 şüpheli şahıs temin edilememiş, 15 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait 72 adet fişeği, 2 adet tabanca ve 30 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ile sentetik kannabinoid (Bonzai maddesi), esrar maddesi ve Ectacy uyuşturucu haplar ele geçirilmiştir” denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11’inin tutuklandığı 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşın sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.