Manisa protokolü bayramlaştı

gününde düzenlenen programda bayramlaştı.

gününde Polisevinde düzenlenen törenle bayramlaştı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, davetlilerin yanlarına giderek bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Vali Güvençer, Vali Güvençer, “Dünyanın bütün derdi tasası, karmaşası, gündelik hayatın hengamesi içerisinde biz insanların şöyle bir durup kendine bakması, ilişkilerini gözden geçirmesi, hayatın gerçek anlamını keşfetmesi, hayatın ve ölümün gerçek sahibine doğru yönünü çevirmesi, muhasebe etmesi, bundan da mutlak bir huzur duyarak, kardeşlerine duyduğu sevgiyi artırmasının bir vesilesi olarak Kurban Bayramını idrak ettik. Kurban Bayramı dünyanın dört yanında, İslam coğrafyasında, ülkemizde, Manisa’da milletçe kutlanıyor. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

Son birkaç bayramdır trafik kazaları konusunda vatandaşların ikaz edildiğini belirten Vali Güvençer, toplumda kurallara uyma konusunda bilincin her geçen gün arttığını söyledi. Güvençer, “Yine de insanlık hali. Adı üstünde kaza. Kazalara karşı öncelikle kurallara uyma hükümlülüğümüzü bir kez daha gözden geçirelim. Dikkatli olalım. Çok yorgun seyahat etmeyelim. Gidiş yolumuz açık oldu, dönüş yollarımızda açık olsun” diye konuştu. Daha sonra Vali Güvençer, protokol üyeleriyle beraber Vakıf huzurevi ve belediye huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Törene Vali Güvençer’in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 1. Komando Eğitim Ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mümtaz Kahya, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Vali Yardımcıları Abdullah Etil ve Ünal Çakıcı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özdağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.