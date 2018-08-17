Manisa Valiliği personeline sıfır atık eğitimi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri Murat Karayılan ve Jale Ekici tarafından Valilik Binasında projeden sorumlu olan personele ve diğer personele uygulamalı eğitim verildi.

Proje hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Murat Karayılan, "Sıfır Atık Projesi; ilk tüketim noktasında israfın önlenmesi ve sonrasında atıkların kaynağında ayrılarak, geri dönüştürülebilen atıkların ülkemiz ekonomisine kazandırılması ve tehlikeli atıkların çevreye vereceği zararı önlenmesi için gerekli bertarafın yapılması konusunda bilinç oluşturma ve bunu bir yaşam şekli olarak hayata geçirilmesi projesidir. Sıfır Atık Projesini farklı ve özel kılan, tüketimde ilk olarak israfın önlenmesi olup bu elektrik, su ve diğer kaynakların da kullanımında bilincin arttırılması noktasında öne çıkmasıdır. Projenin Manisa’da 2018 yılında başlayarak 2021 yılında tüm kamu ve özel kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri Murat Karayılan ve Jale Ekici Valilik Binasındaki uygulamalı eğitimde, personelin yönelttiği çeşitli soruları yanıtladılar.