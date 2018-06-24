Manisa’da AK Parti ve MHP’liler sokaklara döküldü

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AK Parti ve MHP kazandıkları zaferi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak kutladı. Rabia ve Bozkurt işaretleri ile 3 hilalli bayrak ve AK Parti bayraklarının yanında Türk bayraklarıyla kutlama yapan Manisalılar büyük bir coşku yaşadı. Çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki bayrakları sallayarak havai fişek gösterileri ve yakılan meşalelerle zaferi kutlayan Manisalıların coşkusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı verilmesi ile tavan yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Manisa’da AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti 1, MHP 1 olarak milletvekili dağılımı gerçekleşti.