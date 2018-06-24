Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 23:22

Manisa’da AK Parti ve MHP’liler sokaklara döküldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın seçim başarısının ardından Manisalılar sokağa döküldü.

Manisa’da AK Parti ve MHP’liler sokaklara döküldü

24 Haziran 2018 23:22


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AK Parti ve MHP kazandıkları zaferi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanarak kutladı. Rabia ve Bozkurt işaretleri ile 3 hilalli bayrak ve AK Parti bayraklarının yanında Türk bayraklarıyla kutlama yapan Manisalılar büyük bir coşku yaşadı. Çalınan müzikler eşliğinde ellerindeki bayrakları sallayarak havai fişek gösterileri ve yakılan meşalelerle zaferi kutlayan Manisalıların coşkusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı verilmesi ile tavan yaptı.


Kesin olmayan sonuçlara göre Manisa’da AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti 1, MHP 1 olarak milletvekili dağılımı gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç