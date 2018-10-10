Manisa'da barajlar alarm veriyor

Manisa İl Koordinasyon Kurulunda Manisa'daki barajların son durumu hakkında bilgi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "2017'de son 40 yılın en büyük kuraklıklarından birini yaşadık. Şu an itibariyle Demirci Barajı'nda 0'dayız. 'Ölü hacim' dediğimiz 300 milyon metreküp suyumuz var. Gölmarmara'da geçen seneye göre eksideyiz. Geçen sene yüzde 40'lardaydı. Bu yıl da yüzde 10 seviyelerindeyiz. Bu potansiyelle sulamaya girmeyeceğiz" dedi.

Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirildi. Koordinasyon kurulunun açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, "2018 yılı 3. dönem yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 384 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunların toplam tutarının 4 milyar 338 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 1 milyar 300 milyon TL harcama yapıldığı, 2018 yılı için bu projelere 820 milyon TL ödenek ayrıldığı görülmüştür. 3. dönem sonu itibariyle 542 milyon TL harcama yapılarak yüzde 66 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Dönem sonu itibariyle bu projelerin 57'sinin tamamlandığı, 213'ünün devam etmekte olduğu, 39'unun ihale aşamasına getirildiği ve 75 projeye ise henüz başlanılmadığı görülmüştür" diye konuştu.

Vali Güvençer'in açılış konuşmasının sonrasında Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşları sunumlarını yaptı. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, yaptığı sunumda Manisa'da 48 projenin bulunduğunu belirterek, "Manisa'da 48 adet projemiz bulunmakta. Toplam 932 milyon 985 bin TL. Önceki yıllar harcamalarımız 8 milyon 772 bin TL. Ödeneğimiz 104 milyon TL olup, bunun 72 milyon TL'sini yaklaşık olarak harcadık. Parasal olarak gerçekleşmemiz yüzde 68" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın 2. günü sağanak nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in ölümünün ardından başlatılan Selendi Çayındaki çalışmalar hakkında son durumu veren Eker, "Geçtiğimiz yaz Manisa'nın Selendi ilçesinde ölümlü bir su kazası oldu. İstenmeyen bir durum yaşandı. Bunun akabinde de bir heyet kuruldu. Bu heyet çalışmalarını tamamladı. Biz bir muayene raporu hazırladık. Oradaki imalatlarımızla ilgili muayene raporlarımızı genel müdürlüğümüze gönderdik. Oradan ödenek tahsis edildiği an oradaki imalatlarımızla ilgili noksanlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

2017 kuraklığı barajları vurdu

Manisa'daki barajların son durumu hakkında bilgi veren Eker, "2017'de son 40 yılın en büyük kuraklıklarından birini yaşadık. 2018'de de bazı yerler yağış aldı ancak o kuraklığı yine yaşadık. Önümüzdeki aylardaki yağışlarla birlikte barajlarda doluluğun olmasıyla ancak bir değerlendirme yapacağız. Şu an itibariyle Demirci Baraj'ında 0'dayız. 'Ölü hacim' dediğimiz 300 milyon metreküp suyumuz var. Ama onu hiç bir şekilde kullanmıyoruz. Orası sonuçta barajın kullanılmayan rezervi. Gölmarmara'da geçen seneye göre eksideyiz. Geçen sene yüzde 40'lardaydı. Bu yıl da yüzde 10 seviyelerindeyiz. Bu potansiyelle sulamaya girmeyeceğiz. Önümüzdeki mevsimleri göreceğiz daha sonra bu durumu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Eker'in ardından konuşan Vali Güvençer ise Manisa'daki rezervler sayesinde sahada büyük bir kuraklık sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "2017 yılı periyodu çok sıkıntılıydı ancak rezervlerimiz gereği sahada bunu çok sıkıntılı yaşamadık. Bunda da Devlet Su İşleri teşkilatımızın, sulama birliklerimizin çiftçilerimizin ortak katkısı var. Dilerim bu yıl yağış periyodu iyi geçer" dedi.