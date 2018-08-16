Manisa’da bir kişi doğum gününde intihar etti

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan ve 1 oğlu bulunan S.G., ayrı yaşadığı eşinin evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta bir ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda S.G.’nin kendisini asarak intihar etiği anlaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından S.G.’nin cansız bedeni ağaçtan indirilerek Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.G’nin bugün doğum günü olduğu da öğrenildi.