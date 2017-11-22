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22 Kasım 2017 18:28

Manisa’da diş sağlığı semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile 22 Kasım Türk Diş Hekimliği günü dolayısıyla ‘Dişleriniz Gülsün Siz de Gülün’ isimli seminer düzenlendi.

Manisa’da diş sağlığı semineri

22 Kasım 2017 18:28


22 Kasım Türk Diş Hekimliği günü dolayısıyla semineri gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Diş Hekimi Ragıp Dilşen’in konuşmacı olarak yer aldığı semineri Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar takip etti. Diş Hekimi Ragıp Dilşen, seminerde ilk olarak diş sağlığının korunmasında dikkat edilmesi gerekilen hususlardan bahsetti. Ağız içi muayene, ağız dışı muayene ve radyolojik muayeneyi anlatan Dilşen, çocukların diş sağlığında dikkat edilmesi gereken konularla, çocuğun ilk muayeneye nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili bilgiler aktardı. Diş Hekimi Ragıp Dilşen, semineri izleyen çocuklarla birlikte de dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Seminerin sonunda konuşan yaparak Diş Hekimi Dilşen’e seminere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Bu bilgilendirme burada kalmamalı. Bu seminer için istedik ki çocuklarımızda aramızda olsun. Burada anlatılanları lütfen sizler de ailelerinize ve vatandaşlarımıza aktarın” diye konuştu. Daire Başkanı Talip Akbaş daha sonra Diş Hekimi Ragıp Dilşen’e çiçek takdim etti. Seminerin sonunda vatandaşlara da diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.




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