Manisa’da dört branşta yaz spor okulu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında 2018-2019 sezonu kayıtları 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Çocuklar, futbol, yüzme, basketbol ve voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Kayıtlar futbol için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde basketbol, yüzme ve voleybol için ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak yaz spor okullarında kayıtların 28 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını söyleyen Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, “Kış okullarına olan yoğun ilgi nedeniyle yaz spor okullarını iki dönemden üç döneme çıkardık. Kış okullarında altı dönemde yüzmede 767, futbolda 695, voleybolda 526, basketbolda 330 olmak üzere toplam 2318 öğrenciye hizmet verdik. Yaz spor okullarında kaliteli ve vizyonu geniş antrenör kadromuzla bu sayının 3500’ü bulacağına inanıyoruz” dedi.

Futbol branşının aylık ücretinin 60 Türk lirası, basketbol branşının 85 Türk lirası, voleybol branşının aylık ücreti 85 Türk lirası, yüzme branşının da aylık 150 Türk lirası olduğunu sözlerine ekleyen Nalbantlar, “Bu ücretlere servis ve malzemeler de dahildir. Futbol branşına 2006-2013 yaş gurupları, basketbol branşına 2006-2011 yaş gurupları, voleybol branşına 2005-2011 yaş gurupları, yüzme guruplarına da 2004-2014 arası doğumlu çocuklar kayıt yaptırabiliyor. 19 Haziran tarihinde başlayacak olan kurslarımızda çocukların yüzme, voleybol veya basketbol branşlarından herhangi birine kayıt yaptırmak isteyen veliler kayıt işlemlerini Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yaptırabilirler. Futbol branşıyla ilgili işlemler ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yaptırılabilecek” dedi.

19 Haziran tarihinde başlayacak olan yaz spor okullarında çocukların hem uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacağını, hem de spor yaparak stres atma imkanı kazanacaklarını ifade eden Nalbantlar, “ 4 farklı branşta eğitim verecek olan yaz okullarımızda geleceğin yıldızlarını keşfederek alt yapımıza kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda velilerimizi çocuklarının hem boş zamanlarını verimli kullanabilmeleri, hem de onların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamaları adına yaz okullarına kayıt yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.