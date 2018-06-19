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19 Haziran 2018 12:54

Manisa’da esnaf ’Yeşilay Elçisi’ oluyor

Manisa’da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında esnaf, bağımlılıkla mücadelede elçi olacak.

Manisa’da esnaf ’Yeşilay Elçisi’ oluyor

19 Haziran 2018 12:54


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi, "Yeşilay Sağlık Elçileri" projesini hayata geçirerek farkındalık oluşturuyor. Proje kapsamında bağımlılıkla mücadeleye esnafın katılımı sağlanacak ve bağımlılık alanında esnaf bilinçlendirilecek. Proje hakkında bilgi veren Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, "Yeşilay Elçileri’ projesi genel merkezimizin akademik temellere dayandırdığı ve bağımlılıkla mücadeleyi saha faaliyeti olarak güçlendirmeyi hedeflediği bir proje. Proje kapsamında sahada çalışarak esnaflarımız ile diyalog halinde olacak. Genç Yeşilay topluluğumuza üye gençlerimizin arasından gönüllülerimizi belirledik. Onlarla bir araya gelerek, proje bilgilendirme süreçlerini ve eğitimlerini tamamladık. Valimiz Mustafa Hakan Güvençer’i bilgilendirerek başladığımız ’Yeşilay Elçileri’ projesini meslek gruplarına yönelik gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz ziyaretler ile sürdüreceğiz. Bundan sonraki dönemde de gençlerimiz ’Yeşilay ’Elçisi esnafımız ile sürekli diyalog halinde olacaklar. Bu anlamda bağımlılıkla mücadelede ’bende varım’ diyerek mücadele etmek, gönüllü elçi olmak isteyen Yeşilay dostlarını şubemize bekliyoruz" dedi.




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