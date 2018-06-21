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21 Haziran 2018 13:05

Manisa’da kaçak meyve ve sebze denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Hal Denetim ekipleri, şehre kaçak meyve ve sebze girişini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Manisa’da kaçak meyve ve sebze denetimi

21 Haziran 2018 13:05


Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehre kaçak sebze ve meyve girişlerini önleyerek üreticiyi korumak amacıyla yol denetimlerini sürdürüyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış da bu kapsamda Akpınar mevkinde hal denetim ekipleri tarafından yapılan kontrollere katıldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ve sebze sirkülasyonunun arttığını ve bu noktada üreticilerin de tüketicilerin de zarar görmemesi için ekiplerin denetimler yaptığını belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, “Hal Kayıt Sistemi, malın denetiminde üreticiden tüketiciye kadar geçen süreyi kapsayan bir konu. Tarladan ürün çıktığı andan itibaren nereye gittiğini, hal kayıt sistemine bildirilmesi gerekiyor. Biz de yol denetimlerimizde bunun kontrolünü yapıyoruz. Aracı durdurup, plakadan kontrolünü yaptığımızda, ürünün nereye gideceği, cinsi, miktarını görüyoruz. Taşınan ürünle ilgili bildirim yok ise o günkü rayiç değerin en yükseği baz alınarak malın 4’te 1’i oranında ceza uygulaması var. Tutanağı tutuyoruz, belediye encümeninde onanarak cezaya dönüşüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yükümlü tutulduğumuz için bu uygulamayı yapmak zorundayız. Hal kayıt sistemi ile ilgili broşürlerimiz var. Durdurduğumuz her araca bu broşürleri veriyoruz. Telefonla ve internetle de başvurular yapılıyor. Üretici ve tüketiciyi korumak adına bu denetimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.




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