Manisa’da kışladaki zehirlenmede 23 kişi daha adliyeye sevk edildi

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlerin besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 yemek şirketi çalışanı ile 6 rütbeli askeri personel adliyeye sevk edildi.

Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesi şüphesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 yemek firması çalışanı ile 6 rütbeli asker olmak üzere 23 kişi daha adliyeye sevk edildi. 17 şüpheli ile S.Ö., S.Ç., V.A., O.K.Y., A.Ö. ve A.A. adlı 6 rütbeli asker Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

6 kişi tutuklanmıştı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılan 9 kişiden aralarında yemek firmasının genel müdürü A.T., firmanın Manisa sorumlusu V.A.G. ile 4 aşçının bulunduğu 6 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.