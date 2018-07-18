Manisa’da kullanılmayan madeni soymaya çalıştılar

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Gördes’in Yeniköy Mahallesi’nde kullanılmayan maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında şüpheli bir kamyon gören mahalle muhtarı ilçe jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri kullanılmayan maden ocağına operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini anlayan hırsızlar aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Yapılan operasyonda 35 D 0193 plakalı kamyonette 4 adet kömür vagonu, 1 adet dinamo, 15 metre çelik halat, vagonlara ait raylı teker sistemi ve muhtelif demir parçaları ele geçirildi.

Faillerin yakalanma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.