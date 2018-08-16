Manisa’da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için teyakkuzda olacak. Bayram tatili boyunca rutin hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Zabıta, İtfaiye, Sağlık İşleri, Mezarlık İşleri, Ulaşım ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bayram tatili boyunca rutin hizmetlerini yapacak. Bunun yanı sıra İtfaiye ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir afete karşı görev başındalar. MASKİ su arıza birimi, kanalizasyon arıza ve elektrik arıza birimleri de olumsuz durumlara hızla müdahale etmek, vatandaşımızı zor durumda bırakmamak için bayram tatili boyunca görev başında olacaklar. Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmaları için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklar. Bu vesileyle milletçe mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.