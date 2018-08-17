Manisa’da mezarlıklara ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Arife ve Bayramın Birinci Günü kabristanlara ring servis düzenleyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ”İl merkezinde iki güzergahtan hareket edecek olan servisimizde vatandaşlarımızı ücretsiz olarak kabristanlara taşıyacağız. TOKİ 2 Camii Durağı’ndan kalkan servisimiz Laleli Trafo Durağı, Laleli ETV Durağı, Yapek Durağı, Akmescit Durağı, Dış Mahalle Durağı, Karaköy Hamam Durağı, Murat Germen Durağı, Sultan Önü Durağı, Necati Bey Okul Durağı, Alaybey Zabıta Durağı güzergahında devam ederken, Bozköy Camii Durağından hareket eden servisimiz ise, Bozköy Çocuk Şube Durağı, Malta Çakra Durağı, Malta Manavı Durağı, Halil Yurtseven Okulu Durağı, Cafesera Durağı, Ulupark, Eski Adliye Durağı, Emniyet Durağı, Merkez Komutanlığı Durağı, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Durağı güzergâhını kullanacak” dedi.

Daire Başkanı Hüseyin Üstün, il merkezindeki ring seferlerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşları kabristanlara ücretsiz taşıyacaklarını belirterek, araçlarda dönüşlerinde aynı güzergâh üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.