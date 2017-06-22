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22 Haziran 2017 14:12

Manisa’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Manisa’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

22 Haziran 2017 14:12


Edinilen bilgiye göre, Demirci-Salihli karayolunun 25. kilometresinde gitmekte olan Osman Dağlar (43) yönetimindeki 64 DF 271 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Ersöz’ün (29) kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Osman Dağlar ile aynı araçta bulunan Ertan Gökdemir’i (43) Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yasin Ersöz ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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