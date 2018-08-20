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20 Ağustos 2018 14:41

Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde arkadaşından aldığı motosikletle trafiğe kapalı alanda deneme sürüşü yapan 18 yaşındaki genç hakimiyetini kaybederek düşünce hayatını kaybetti.

Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

20 Ağustos 2018 14:41


Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. 18 yaşındaki Mehmet Arslan arkadaşından aldığı iddia edilen motosikletle yeni çevre yolu inşaatı üzerinde deneme sürüşü yapmak istedi. Bir anlık dalgınlık sonrasında dengesini kaybeden Arslan, mıcır alan üzerine düştü. Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Arslan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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