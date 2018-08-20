Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. 18 yaşındaki Mehmet Arslan arkadaşından aldığı iddia edilen motosikletle yeni çevre yolu inşaatı üzerinde deneme sürüşü yapmak istedi. Bir anlık dalgınlık sonrasında dengesini kaybeden Arslan, mıcır alan üzerine düştü. Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Arslan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.