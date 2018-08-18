Manisa’da otomobil Suriyeli çocuğa çarpıp kaçtı

Kaza, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı yönünden ilçe merkezine doğru giden bir otomobil, 100. Yıl Atatürk Parkı önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Muhammed A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed A. ağır yaralanırken, otomobil kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Muhammed’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırdı. Muhammed A. daha sonra ise Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Otomobil ve sürücüsü için arama başlatıldı.