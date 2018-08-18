Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 09:44

Manisa’da otomobil Suriyeli çocuğa çarpıp kaçtı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobil, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuğa çarpıp kaçarken, 6 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da otomobil Suriyeli çocuğa çarpıp kaçtı

18 Ağustos 2018 09:44


Kaza, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı yönünden ilçe merkezine doğru giden bir otomobil, 100. Yıl Atatürk Parkı önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Muhammed A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed A. ağır yaralanırken, otomobil kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Muhammed’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırdı. Muhammed A. daha sonra ise Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Otomobil ve sürücüsü için arama başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç