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23 Mayıs 2018 01:25

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da bir otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası güçlükle çıkartıldı.

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

23 Mayıs 2018 01:25

Yılanın çıkarılması sırasında kuyruğu koparken, meraklı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.


Olay, Merkez Efendi Mahallesi 3903 Sokak’ta meydana geldi. 45 M 4574 plakalı aracın sahibi, park halindeki otomobilinin yağını ve suyunu kontrol etmek için kaputu açtığı sırada yaklaşık 1 metre boyutunda bir yılan gördü. Gördüğü manzara karşısında kısa süreli bir şok yaşayan sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı motor kısmından çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Çıkarma çalışma sırasında yılanın kuyruğu koparken, 3 saatlik uğraşın ardından yılan bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipler tarafından bir çuvala konulan yılan daha sonra doğaya salındı. Yılanın araçtan çıkarılma çalışması meraklı vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.




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