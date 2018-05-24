Manisa’da Perşembe Pazarının yeni yeri salı günü belli olacak

Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, yaklaşık 8 haftadır kurulamayan Perşembe Pazarı ile ilgili yapılan son görüşmeleri ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) 3 yer önerisinde bulunulduğunu ifade eden Şener, “Pazaryeri konusunda görüşmelerimiz yeri geldi tıkandı, yeri geldi iptal oldu, yeri geldi yeni yerler gösterildi. Bunların üzerinde yapılan çalışmalarda UKOME en son geçen hafta toplandı. Toplantıda bir alt komisyon oluşturuldu. Bu alt komisyonun 3-5 gün içerisinde yeni bir araştırma, yeni bir çalışma içerisinde kamuoyu yoklaması yapılarak, trafiği aksatıp aksatmayacağıyla ilgili bir çalışma içerisine girdiler. Alt komisyondan üst komisyona gidip karar vereceğini, Salı günü de UKOME’nin toplanıp yeri bir karar aşamasında olduğunu öğrendik. İnşallah bu karar pazarcı esnafımızın lehine olur” dedi.

Perşembe Pazarının Manisa’nın en eski pazarlardan biri olduğunu kaydeden Şener, 8 haftadır açılmadığını bundan dolayı hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının mağdur olduğunu da sözlerine ekledi.

Pazarcı esnafı olarak 3 fark yer talep ettiklerini yineleyen Şener, “Pazarcı esnafımız 2 aydır sıkıntı yaşıyor. Salı günü yapılacak toplantı sonrası Perşembe Pazarının yeni yeri netlik kazanacak. Daha önce 3 yer talep ettiğimizi söylemiştik. Bunlar, Murat Caddesi, İmam Hatip Lisesi’nden Köprülü Kavşağa giden yol ve Avni Gemicioğlu Caddesi. Komisyonun nihai karar vermesini bekliyoruz. Özellikle Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde duruluyor. Güzel bir sonuç çıkacağına kalben inanıyorum. İnşallah pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza güzel haberler veririz” ifadelerini kullandı.