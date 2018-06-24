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24 Haziran 2018 14:20

Manisa’da seçimlere büyük ilgi

Cumhurbaşkanı ve 27.

Manisa’da seçimlere büyük ilgi

24 Haziran 2018 14:20

Dönem Milletvekili Genel Seçimine Manisalılar büyük ilgi gösteriyor. 1 milyon 44 bin 628 seçmenin 3 bin 455 sandıkta oy kullanacağı Manisa’da 3 bin 57 güvenlik mensubu da seçim boyunca görev yapıyor.


Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde; 1 milyon 44 bin 628 seçmen, 3 bin 455 sandıkta oy kullanıyor. İl genelinde 250 seçmenin 19 seyyar sandıkta oy kullanacağı öğrenilirken 3 bin 57 emniyet ve jandarma mensubu, 515 araç ile görev seçimlerin güvenliği için görev yapıyor. Emniyet ve jandarmadan da 460 hazır kuvvet bekletiliyor.



Vali Güvençer ve ailesi oylarını Gazi İlkokulunda kullandı


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, eşi Fatma Dilek ve oğlu Ömer Bahadır Güvençer ile birlikte Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oylarını Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulunda bulunan 1346 numaralı sandıkta kullandı. Sabah saat 08.00’de oylarını kullanmak için Gazi İlkokuluna gelen Vali Güvençer ve ailesi, oy kullanmak için gelen diğer vatandaşlarla birlikte sıraya girerek sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Oyunu kullanan Vali Güvençer, görevlilere çalışmalarında başarılar diledi.




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