Manisa’da şehitlerin adı yaşatılmaya devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, “Geçtiğimiz hafta tarih yazan Akhisarspor’umuza değinmek istiyorum. Türkiye şampiyonu Galatasaray’ı yenerek Türkiye Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı da Manisa’mıza getirip, hepimizi gururlandıran Akhisarspor’umuzu, değerli başkanını, yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Önümüzdeki hafta Allah’ın izniyle Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Dini vecibemizi yerine getirirken, aynı zamanda paylaşmayı, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı da en belirgin şekilde yaşayacağız. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyor, keseceğiniz kurbanların ve yapacağınız ibadetlerin Allah katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayan Başkan Ergün, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor; ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan iç ya da dış mihraklara karşı bu aziz millet hep zafer kazandı. İnşallah bundan sonra da bilim, sanat, teknoloji ve üretim alanındaki zaferleriyle ülkemiz dünyanın en önemli ve en güçlü ülkeleri arasında yer alacaktır. Buna inancımız tam. Çünkü büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcut. Konu açılmışken, son zamanlarda ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı ekonomik savaş hepimizin malumu. Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Birliğimizle beraberliğimizle inşallah bugünleri de alnımızın akıyla atlatacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Her zor zamanda olduğu gibi yine birliğimiz ve dirliğimizle bunları aşacağımıza inancımız tamdır. 30 Ağustos tarihinin Manisa için önemli bir yeri daha var. Bu tarihte Demirci’mizi de unutmamamız gerekiyor. Akıncılar şehri Demirci’mizin de düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılını kutluyor, tüm Demircili kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Akhisar ilçesinde Spor Toto Akhisar Stadyumu çevresindeki caddeye Şehit Murat Öztürk adı verilmesi ve Gölmarmara ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde bulunan 150 Sokak’a da Şehit Ali Rıza Akbaş’ın adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Kapalı Otopark, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı Projesi’nin otoparkının Manulaş tarafından işletilmesi teklifi de görüşüldü. İlgili madde üzerine söz alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli için oldukça ihtiyaç duyulan önemli bir projeyi ilçelerine kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki oturumun 11 Eylül Salı günü, saat 18.00’de yapılacağı duyurularak birleşime son verildi.