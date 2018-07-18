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18 Temmuz 2018 17:37

Manisa’da silah ticareti yapanlara operasyon

Manisa’nın Salihli ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da silah ticareti yapanlara operasyon

18 Temmuz 2018 17:37


Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, Salihli başta olmak üzere Manisa’nın diğer ilçelerinde silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonrası 11 Temmuz tarihinde yapılan operasyonda; C.B., Z.A., M.S., M.T., E.Ö. ve S.S. isimli şahıslar yakalanırken, şahıslardan 7 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 64 adet 9,9 mm fişek ve 8 adet şarjör ele geçirildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılan C.B., Z.A., M.S. ve M.T. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa halkının huzur ve güveni için çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.




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